La investigación confirma la relación del autor del atentado contra la sinagoga de Michigan con Hezbolá

Ataque contra la sinagoga Temple Israel en Míchigan - Europa Press/Contacto/Christopher Oquendo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La policía federal estadounidense (FBI) ha informado este lunes de que el responsable del ataque del pasado 12 de marzo contra la sinagoga Temple Israel de Míchigan fue un atentado "terrorista" que estaba "inspirado en Hezbolá".

"Un atentado terrorista inspirado en Hezbolá resultó en el ataque contra la comunidad judía del mayor templo judío de Míchigan", ha explicado un portavoz del FBI en rueda de prensa recogida por la cadena CNN.

El atacante ha sido identificado como Aiman Ghazali, un ciudadano estadounidense de origen libanés que embistió con una camioneta contra el templo judío y abrió fuego. Se suicidó de un disparo tras un tiroteo con agentes de seguridad y no se produjeron más heridos salvo las lesiones de uno de los miembros de la seguridad que fue alcanzado por el vehículo.

El pasado 5 de marzo murieron varios miembros de la familia de Ghazali en un bombardeo israelí en Líbano. Entre los fallecidos están dos hermanos de Ghazali y varios sobrinos.