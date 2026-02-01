Investigado el ministro chino de Gestión de Emergencias por presuntas infracciones disciplinarias

Archivo - El ministro de Gestión de Emergencias de China, Wang Xiangxi - Europa Press/Contacto/Chen Yehua - Archivo

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro chino de Gestión de Emergencias ha sido puesto bajo investigación por presuntas "violaciones graves de la disciplina y las leyes" del país, ha informado la Comisión Central de Inspección Disciplinaria del Partido Comunista en el marco de una amplia ofensiva anticorrupción impulsada por Pekín.

El organismo de control del partido ha informado este sábado de que el titular de Gestión de Emergencias, Wang Xiangxi, está siendo investigado, sin que las autoridades hayan detallado los motivos concretos del procedimiento, según recoge la agencia de noticias Xinhua.

Este caso se ha revelado especialmente llamativo al tratarse de un ministro en ejercicio, algo poco habitual en China, donde este tipo de acusaciones suelen encubrir imputaciones relacionadas con sobornos.

Llama la atención asimismo que, tras darse a conocer la noticia de la investigación, la información oficial relativa a Wang Xiangxi ha dejado de aparecer en la página web institucional de la cartera que preside.

Este caso se ha producido en un contexto de creciente presión sobre altos cargos del Estado y del Ejército en China, donde recientemente las investigaciones abiertas contra dos generales de alto rango de la Comisión Militar Central (CMC) por infracciones disciplinarias han sacudido al Ejército Popular de Liberación

Este tipo de investigaciones se han interpretado como parte de la campaña anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping durante años. Según datos recopilados por Xinhua, solo el año pasado las autoridades chinas investigaron a unos 536.000 funcionarios de rango inferior.