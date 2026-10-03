Investigan como intencionado el incendio de un instituto en Metz en medio de la ola de protestas estudiantiles

Manifestaciones estudiantiles en Francia - Jules Buon/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Metz investiga el incendio declarado sobre las 22.30 horas del viernes en el Instituto François-Rabelais de la ciudad como un acto "intencionado", un incidente que se produce en medio de la ola de protestas estudiantiles que sacude toda Francia.

Se sospecha que fue provocado", declaró han explicado desde la Fiscalía en declaraciones a la cadena BFMTV. Por ello se ha abierto una investigación por incendio provocado, concretamente por destrucción de propiedad mediante medios peligrosos para las personas.

Al menos dos vehículos y el patio cubierto del instituto han quedado destruidos y tras el comienzo del incendio se vio a a varias personas saliendo del centro. El incendio fue controlado antes de la medianoche tras la intervención de los bomberos.

Varios centros han sido incendiados en medio de las protestas por la respuesta policial a las movilizaciones estudiantiles, que denuncian saturación en las aulas, falta de docentes y unos horarios que consideran excesivamente cargados.

Las protestas comenzaron con una huelga de profesores el 17 de septiembre en el Instituto Saint-Exupéry de Créteil, al sureste de París. Los docentes protestaban por la falta de personal y recursos y el alumnado se sumó a la demanda y bloqueó el centro. Dos semanas después, la movilización estudiantil se había extendido por toda Francia.

Partidos y sindicatos de izquierda han hecho un llamamiento a sumarse a las protestas mientras desde el Gobierno de centro la respuesta por el momento se reduce a unas intervenciones policiales que se han saldado con más de 5.000 arrestos y 1.747 detenciones, la gran mayoría menores de edad.

Solo en la región de Isla de Francia, donde se encuentra París, se han contabilizado 824 detenciones mientras el ministro del Interior, Laurent Núñez ha denunciado la "violencia urbana" empleada por los manifestantes. El Ministerio de Educación ha ordenado cerrar unos 400 institutos.