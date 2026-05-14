La IPC alerta de que el 41% de la población de Sudán se enfrenta a altos niveles de inseguridad alimentaria

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés) ha señalado este jueves que alrededor de 19,5 millones de sudaneses, el 41% de la población de Sudán, se enfrentan "a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda".

Según los indicadores de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 135.000 personas se encuentran en situación de "extrema falta de alimentos, hambruna, niveles muy elevados de malnutrición y muertes por enfermedades o desnutrición aguda", mientras que más de cinco millones de personas están en situación de "emergencia", con 14 millones en situación de "crisis".

Se espera que las condiciones empeoren aún más durante la próxima temporada de escasez, entre junio y septiembre, mientras que el conflicto en Irán añade "otra capa de complejidad a la crisis en Sudán", por el aumento de los precios del combustible, los alimentos y los fertilizantes.

El indicador recalca que ninguna zona en Sudán se encuentra en situación de hambruna, pero 14 áreas de Darfur Norte, Darfur Sur y Kordofán Sur "corren riesgo de hambruna si el conflicto se intensifica, empeora el acceso a los alimentos, se deterioran los servicios de salud y las condiciones de agua, saneamiento e higiene, o aumenta el desplazamiento de población".

Igualmente, la FAO apunta que la desnutrición aguda severa está muy extendida, al menos 825.000 niños están afectados, mientras que se calcula que más de 8,9 millones de personas se encuentran desplazadas internamente y se estima que el 40% de los centros de salud no están operativos.

REACCIÓN DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Por su lado, Acción contra el Hambre advierte de que, si no se toman medidas urgentes, los próximos meses podrían ser aún más duros para la población en Sudán.

"Sin una acción diplomática inmediata y una mayor financiación, la estación de lluvias y la tensión geopolítica pueden provocar que aun más personas se vean atrapadas entre el hambre y la violencia", alerta Samy Guessabi, director de Acción contra el Hambre en Sudán, quien ha lamentado que en el día a día "incontables familias no tienen nada que comer y sobreviven como pueden, recurriendo a hojas, hierbas o alimento para animales, saltarse comidas o alimentar a unos miembros de la familia frente a otros".

La organización ha insistido en que resulta "imperativo" garantizar el acceso humanitario "a las zonas afectadas y reforzar la protección de la población civil, del personal humanitario y de las infraestructuras esenciales dañadas por el conflicto armado".