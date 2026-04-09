Irak comunica a Macron la detención de los responsables de la muerte del militar francés en un bombardeo en Erbil

Archivo - Combatientes kurdos examinan la zona afectada por el ataque con drones iraníes en su base cerca de Erbil, capital de la región del Kurdistán iraquí, donde murió un militar francés - Europa Press/Contacto/Ismael Adnan

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, ha informado este miércoles y por vía telefónica al presidente de Francia, Emmanuel Macron, la detención de los responsables --sin precisar número ni identidades-- del ataque con drones cerca de Erbil, en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, que provocó la muerte de un militar francés que formaba parte de la coalición internacional contra Estado Islámico.

Al Sudani "ha resaltado los esfuerzos de las fuerzas de seguridad iraquíes y su éxito en la detención de los responsables del ataque con drones contra un lugar cercano a Erbil donde se encontraban miembros de la coalición global para derrotar a Estado Islámico, en el que falleció un oficial francés", ha anunciado la oficina del primer ministro en un comunicado casi cuatro semanas del fallecimiento del militar francés por el que el propio Al Sudani prometió a Macron una investigación completa y la toma de las medidas necesarias para evitar que se repitieran incidentes similares.

El dirigente iraquí se ha pronunciado de este modo en una llamada telefónica con el mandatario galo en el que, según lo difundido por Bagdad, ambos responsables han abordado "la situación en Oriente Próximo y los esfuerzos en curso para detener" la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán y posteriormente extendida también a otros países, como el propio Irak, donde destaca la presencia y el papel de múltiples milicias proiraníes en el aparato de seguridad estatal. En este marco, Al Sudani ha destacado ante Macron "la importancia de mantener el alto el fuego de manera que contribuya a fortalecer la estabilidad regional y mundial".

Precisamente a nivel regional, la guerra se ha volcado también en los Estados del golfo Pérsico y, de manera particularmente cruenta, en Líbano, país sobre el que convergen versiones contradictorias acerca de su inclusión en el alto el fuego negociado por Washington y Teherán y anunciado en la víspera: mientras que las autoridades paquistaníes, mediadoras de las negociaciones, han afirmado que Líbano forma parte de la tregua, la Casa Blanca e Israel lo han negado, con el Ejército de este último perpetrando lo que ha descrito como su "mayor ataque" contra supuestos objetivos del partido-milicia chií Hezbolá desde el inicio de la ofensiva contra el país, una oleada que ha dejado más de 250 muertos y de 1.100 heridos.

En concreto, este aluvión de bombardeos ha surgido asimismo en la conversación mantenida entre Al Sudani y Macron, que, según lo transmitido por la oficina del primero, han analizado los hechos así como "sus repercusiones en la estabilidad regional, haciendo hincapié en la necesidad de detener estos ataques y proteger a la población civil inocente".