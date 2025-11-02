Irak invita a más de 90 grupos de observadores internacionales a las legislativas del 11 de noviembre

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Alta Comisión Electoral Independiente de Irak ha extendido invitaciones a más de 90 grupos de observadores internacionales, entre ellos a un equipo de la Unión Europea, para supervisar el desarrollo de las elecciones legislativas del 11 de noviembre, claves en el derrotero político del país.

"Se han extendido invitaciones a 90 entidades árabes y extranjeras, incluyendo embajadas, consulados y organizaciones interesadas en asuntos electorales, con el objetivo de participar en la supervisión del proceso electoral", ha explicado el portavoz dela comisión, Al Hasan Qabas, a la agencia kurda-iraquí Rudaw.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, confirmó el mes pasado que Bruselas había aceptado la invitación extendida por las autoridades electorales iraquíes.

Mientras, este pasado sábado, el primer ministro de Irak, Mohammed Shia al Sudani, ha conversado sobre los preparativos electorales con el jefe de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas para el país, Mohamed al Hassan.

"La reunión incluyó una revisión de la cooperación general entre Irak y los programas de la ONU que operan en el país, así como de los esfuerzos del gobierno, a través de sus instituciones ejecutivas, para completar los preparativos necesarios para las próximas elecciones parlamentarias", según un comunicado emitido por la oficina de Sudani el sábado por la noche.

La campaña terminará el 8 de noviembre y 24 horas después comenzará el voto anticipado para las fuerzas de seguridad. Las elecciones comenzarán el 11, con la mirada internacional, y en particular la de Estados Unidos, puesta en el desempeño de las formaciones chiíes, próximas a Irán, aglutinadas en el la coalición Marco de Coordinación Chií, que aglutina a más de una decena de movimientos.

Un ausente de excepción será el poderoso clérigo chií Muqtada al Sadr, que anunció en marzo su intención de boicotear los comicios en protesta por la corrupción reinante en la política iraquí y su permanente enfrentamiento con el Marco de Coordinación que le impidió asumir el poder en 2021, cuando su bloque saderista se convirtió en la fuerza más votada: obtuvo 73 de los 329 escaños parlamentarios que acabó dejando vacantes, harto de la falta de cooperación para formar Gobierno.