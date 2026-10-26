Irak y una milicia yazidí con lazos con el PKK arrancan el proceso de desarme e integración del grupo

El primer ministro de Irak, Alí Fali al Zaidi, en un discurso dirigido a la nación iraquí - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE IRAK EN X

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irak ha anunciado este lunes que el grupo armado yazidí Unidades de Protección de Sinyar (YBS, por sus siglas en kurdo), vinculado al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), han dado este lunes inicio al proceso desarme e integración de más de 4.000 combatientes de la formación en las fuerzas de seguridad del país asiático.

Sabá al Numan, portavoz del primer ministro de Irak, Alí al Zaidi, ha afirmado que "la responsabilidad sobre la seguridad en el monte Sinyar --en manos de las YBS tras su contraofensiva contra el grupo yihadista Estado Islámico para expulsarlo de la zona tras su ofensiva relámpago en 2014-- será transferida a las autoridades federales".

"Esta medida forma parte de la política y el programa del Gobierno iraquí destinados a consolidar el control estatal sobre todas las armas, estableciendo una nueva etapa en la gestión de la seguridad en el distrito de Sinyar", ha manifestado en un comunicado publicado a través de redes sociales.

Así, ha destacado los "importantes sacrificios" de la comunidad yazidí --integrante principal de las YBS-- en la "defensa de Irak", "tanto a nivel nacional como específicamente en Sinyar", frente a las "fuerzas del terrorismo y el extremismo", en referencia a Estado Islámico, que llevó a cabo numerosas matanzas contra integrantes de esta minoría.

Al Numan ha aplaudido además "su compromiso con los principios nacionales y con la Constitución, que prohíbe la formación de grupos militares fuera del marco de las Fuerzas Armadas", al tiempo que ha expresado el compromiso de Bagdad a la hora de "proteger los derechos" de los yazidíes.

"El Gobierno mantiene su compromiso de proporcionar indemnizaciones a las familias de las víctimas y a los afectados por las operaciones terroristas, así como de trabajar en la reconstrucción del distrito de Sinyar", ha destacado, tras lo que las YBS han confirmado un acuerdo con el Gobierno central para su desarme y reintegración.

En este sentido, las YBS han afirmado que un total de 4.165 combatientes pasarán a ser parte de las fuerzas de seguridad de Irak, un hecho que ha quedado materializado en una ceremonia celebrada durante la jornada en el monte Sinyar para dar el pistoletazo de salida a este proceso, según ha recogido la agencia de noticias ANF, vinculada al PKK.

Las YBS y su rama femenina, las Unidades Femeninas de Sinyar (YJS), han destacado que el proceso de integración quedará sujeto a "un requisito previo" que pasa por "la aplicación de las cláusulas acordadas, el respeto de los y las combatientes, la protección de la dignidad de los caídos y la seguridad de Sinyar, así como garantías sobre los derechos y autonomía de su pueblo".

De esta forma, ambos grupos han recordado en un comunicado conjunto el "genocidio" cometido por Estado Islámico contra la comunidad yazidí tras hacerse con el control de la zona en verano de 2014, antes de resaltar la "guerra de defensa y liberación" acometida en respuesta a la ofensiva de los yihadistas. "Nunca hemos abandonado nuestro deber de proteger a nuestro pueblo", han zanjado.

Los yazidíes practican una forma ancestral de religión que combina elementos del zoroastrismo y las antiguas religiones mesopotámicas y tienen su principal ciudad santa en Lalish, en la provincia iraquí de Nínive. Ello les hizo acreedores del calificativo de "herejes" por parte de Estado Islámico, una organización integrista suní.

Las YBS mantienen lazos con el PKK, sumido en un proceso de paz con Turquía tras su histórica decisión en mayo de poner fin a su lucha armada. En este contexto, Bagdad y Ankara acordaron en septiembre extender la "plena autoridad" iraquí sobre Sinyar y la entrega al país de una base turca en el norte del país, cerca de Mosul.

Además, las autoridades iraquíes están sumadas en un proceso para el desarme e integración de grupos armados, entre ellos las milicias proiraníes que son parte de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), al hilo de la retirada a finales de septiembre de las fuerzas de la coalición internacional contra Estado Islámico, encabezadas por Estados Unidos.