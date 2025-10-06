Irán aborda con Francia un posible intercambio de presos que implicaría a dos franceses detenidos en 2022

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, durante una rueda de prensa en la capital, Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Shadati - Archivo

Teherán busca obtener la liberación de una iraní detenida por "promover el terrorismo" en redes sociales por sus críticas a Israel

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha desvelado este lunes que hay conversaciones en marcha con Francia para la posible liberación de dos franceses detenidos en marzo de 2022 a cambio de una iraní arrestada en el país europeo supuestamente por publicar mensajes "promoviendo el terrorismo" en redes sociales por sus críticas a Israel por su ofensiva contra la Franja de Gaza.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, ha criticado la decisión de Francia de detener a la académica Mahdia Esfandiari por sus mensajes en redes sociales y ha reiterado que "no hay base legal aceptada para su detención", antes de resaltar que Teherán "tiene en cuenta la posible liberación de dos prisioneros franceses para acelerar la resolución de la situación".

"Se han realizado los trabajos necesarios a nivel del Ministerio de Exteriores", ha afirmado, antes de recalcar que "las autoridades relevantes han adoptado una decisión sobre la liberación de estas personas y Esfandiari", sin más detalles. "Esperamos que esto se haga pronto, con los preparativos necesarios", ha agregado, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

Los dos franceses detenidos son Cécile Kohler y Jacques Paris, detenidos en Irán en mayo de 2022 e imputados ya formalmente por presunto espionaje, por lo que se exponen a ser condenados a pena de muerte. Francia ha reclamado en numerosas ocasiones a Irán que libere a estas personas y ha denunciado que las acusaciones contra ellos son infundadas.