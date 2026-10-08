Irán acusa a EEUU de ocultar la cifra real de aviones militares destruidos durante la guerra

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en una imagen de archivo. - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha acusado este jueves de ocultar la cifra real de aviones militares estadounidenses destruidos en combate durante la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, asegurando que la cifra estaría en torno a las 80 aeronaves.

"En mayo, el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos reconoció que las Fuerzas Armadas de Irán habían dejado fuera de combate 42 aeronaves militares estadounidenses, y ahora esta cifra ha aumentado a 81 aeronaves", ha indicado Araqchi, que ha señalado que "la cifra real es muy superior".

"¿La prueba? El CENTCOM no permite que ni siquiera un senador del Congreso visite e inspeccione las bases que, según afirma, se encuentran en condiciones completamente normales. No pueden engañar al pueblo para siempre", ha apuntado el titular de Exteriores iraní en un mensaje difundido en redes sociales.

Así, ha adjuntado un documento del Congreso en el que se recoge este nuevo dato y que apunta a que "la actividad de combate ha ido disminuyendo desde el alto el fuego de abril", aunque posteriormente se haya vuelto a incrementar. "Las condiciones siguen siendo fluidas", recoge el texto.

En septiembre de 2026, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el coste de las pérdidas en equipos registradas hasta el 1 de agosto oscilaba entre 1.900 y 3.300 millones de dólares (entre 1.600 y 2.900 millones de euros), dependiendo de los planes del Departamento de Defensa para su reposición.

Así, enumera 81 aeronaves de ala fija o rotatoria --incluidos sistemas de aeronaves no tripuladas-- que (...) resultaron destruidas o dañadas en operaciones estadounidenses contra Irán desde el 28 de febrero. "La cifra de aeronaves podría estar sujeta a revisiones debido a diversos factores, tales como la clasificación de la información, la actividad de combate en curso y la atribución de los incidentes", refleja el documento. "Es posible que algunas de las aeronaves dañadas hayan vuelto al servicio activo", ha añadido.