Irán acusa a Netanyahu de "dictar" a Trump "qué puede y qué no puede hacer" en las conversaciones nucleares

Israel dice que sólo aceptará un acuerdo que elimine la capacidad de Teherán para enriquecer uranio y desmantele "toda la infraestructura" iraní

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha acusado este lunes al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de "dictar" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "qué puede y qué no puede hacer" en las conversaciones en marcha sobre el programa nuclear iraní, al tiempo que ha reiterado que Teherán responderá "inmediatamente" a cualquier ataque contra el país.

"La fantasía de Israel de que puede dictar lo que Irán puede o no hacer está tan alejada de la realidad que apenas merece una respuesta. Sin embargo, lo sorprendente es el descaro con el que Netanyahu dicta ahora lo que Trump puede o no puede hacer en su diplomacia con Irán", ha manifestado.

Así, ha señalado que "los aliados de Netanyahu en el fallido equipo de (Joe) Biden --en referencia a la anterior Administración estadounidense--, que no lograron un acuerdo con Irán, afirman falsamente que nuestras negociaciones indirectas con la Administración son un nuevo Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC)", nombre oficial del acuerdo nuclear de 2015.

Por ello, Araqchi ha subrayado en su cuenta en la red social X que "Irán es suficientemente fuerte y confía en sus capacidades de impedir cualquier intento por parte de actores externos maliciosos a la hora de sabotear su política exterior o dictar su curso". "Sólo podemos desear que nuestros homólogos sean igualmente firmes".

"Muchos iraníes no creen ya que el PAIC sea suficiente. Buscan dividendos tangibles. Nada de lo que digan o hagan los aliados de Netanyahu en el fallido equipo de Biden cambiará esta realidad", ha reiterado, antes de hacer hincapié en que "no hay una opción militar y, ciertamente, no hay una solución militar".

Las palabras de Araqchi han llegado en respuesta a las declaraciones realizadas el domingo por Netanyahu, quien dijo que Israel sólo aceptará un acuerdo nuclear que elimine las capacidades de Teherán para enriquecer uranio, incluido el desmantelamiento de "toda la infraestructura del programa nuclear iraní".

"No podemos vivir con algo que no sea eso. Algo que no llegue a eso podría generar el resultado opuesto, ya que Irán diría que no enriquece, esperaría, dejaría que pasara el tiempo, esperaría a otro presidente (en Estados Unidos) y lo haría de nuevo", sostuvo, antes de hacer hincapié en que esa situación sería "inaceptable".

NETANYAHU DICE QUE "UN MAL ACUERDO ES PEOR QUE NO TENER ACUERDO"

Por ello, el primer ministro israelí afirmó durante su comparecencia en una conferencia organizada por el Jewish News Syndicate (JNS) que "un mal acuerdo es peor que el hecho de que no haya acuerdo". "El único buen acuerdo que funciona como un acuerdo es el que se alcanzó con Libia, que derivó en la eliminación de la infraestructura", reiteró.

"Hay que desmantelar su infraestructura nuclear, lo que significa no sólo que no enriquezcan uranio, sino que no tengan capacidad para enriquecer uranio. Eso significa destruir sus centrifugadoras y retirar el material nuclear que ya ha sido enriquecido", arguyó, antes de sostener que "la única razón por la que enriqueces uranio es para tener armas nucleares".

"Hay decenas de países con programas nucleares civiles y no enriquecen uranio", señaló Netanyahu, quien insistió en que "de una manera o de otra, Irán no tendrá armas nucleares", algo que Teherán ha dicho en reiteradas ocasiones que no buscan. "Tenemos una guerra en siete frentes que en realidad es una guerra de un frente con Irán y sus aliados", dijo.

Netanyahu reseñó que, si bien es "importante" que Israel y Estados Unidos tengan lo mismos objetivos, es necesario "garantizar que Irán no obtiene armas nucleares", al tiempo que pidió abordar el programa de misiles balísticos de Teherán. "Le dije a Trump que espero que eso es lo que hagan los negociadores", manifestó.

Los contactos entre Irán y Estados Unidos, que tuvieron su tercera etapa este sábado en Omán, son los primeros de este tipo desde la retirada de Washington en 2018 del histórico acuerdo nuclear firmado tres años antes entre Teherán y las potencias mundiales --todos los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, más Alemania y la Unión Europea--.

Trump acabó marchándose del acuerdo, un logro de su predecesor, Barack Obama, tras asegurar que el pacto no estaba obteniendo resultados y que Irán estaba a punto de hacerse con un arma nuclear, a pesar de los constantes desmentidos de Teherán. Desde entonces, Irán se ha ido distanciando cada vez más de sus compromisos adquiridos con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).