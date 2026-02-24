Irán advierte de que "dará una lección inolvidable al enemigo" en caso de "una guerra impuesta"

Archivo - El ministro de Defensa de Irán, Aziz Nasirzadé, durante una rueda de prensa en agosto de 2025 en la capital, Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Defence Ministry

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Irán, Aziz Nasirzadé, ha advertido este martes de que Teherán "dará una lección inolvidable al enemigo" en caso de "una guerra impuesta", después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pusiera sobre la mesa un "ataque limitado" contra el país si no hubiera avances que le parecieran significativos en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

"La República Islámica no busca una guerra, pero si hay una guerra impuesta sobre el país, se defenderá con fuerza y dará a sus enemigos una lección inolvidable", ha afirmado Nasirzadé, en una jornada en la que la Guardia Revolucionaria ha iniciado nuevas maniobras.

Así, la Guardia Revolucionaria ha puesto en marcha nuevos ejercicios militares en zonas de la costa sur, incluido el despliegue de misiles, drones, artillería y fuerzas especiales, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

El repunte de las tensiones ha vuelto a llevar a China a realizar un llamamiento a la "contención". "Pedimos a las partes que resuelvan sus diferencias a través del diálogo. Un aumento de las tensiones en Oriente Próximo no va en favor de los intereses de nadie", ha señalado la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning.

El Gobierno de Irán ya destacó el lunes de que cualquier ataque por parte de Estados Unidos, incluido uno "limitado", sería considerado "un acto de agresión" que derivaría en una respuesta militar "decisiva" por parte de Teherán, en medio de unas amenazas desde Estados Unidos a pesar de que Omán confirmó que las partes mantendrán el jueves una nueva ronda de contactos indirectos.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.