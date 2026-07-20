Irán advierte de dos buques "explotados" tras intentar salir del estrecho de Ormuz "coaccionados" por EEUU

Archivo - Un misil iraní disparado desde un buque durante un ejercicio militar en una ubicación no revelada en el sur de Irán - Europa Press/Contacto/Iranian Army Office

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha afirmado que "dos buques petroleros infractores" habrían "explotado", interrumpiendo su "peligrosa" ruta al hacia el sur del estrecho de Ormuz tras ser, según Teherán, "coaccionados" por Estados Unidos para intentar superar el bloqueo iraní en el estratégico paso.

"Anoche, dos petroleros que intentaban entrar y salir de la ruta peligrosa al sur del estrecho de Ormuz, instigados y coaccionados por el Ejército infantil estadounidense, explotaron y fueron impedidos de continuar su marcha", ha señalado la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, próxima al propio órgano castrense.

Al hilo, ha denunciado que "la intervención del ejército terrorista estadounidense desde miles de kilómetros de distancia carece de fundamento legal", prometiendo que "será castigada con toda severidad". "Mientras continúen las malas acciones de Estados Unidos en la región, este paso no será seguro para el transporte de fertilizantes químicos ni siquiera para el de una sola gota de petróleo o gas", ha agregado la Guardia.

LA ARMADA BRITÁNICA INFORMA DE UN BUQUE INCENDIADO FRENTE A OMÁN

Por su parte, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), ha informado en un comunicado de un buque incendiado por causas desconocidas en las costas de Omán.

"UKMTO ha recibido un informe de un incidente a 8 millas náuticas (14,8 kilómetros) al noroeste de Kumzar, Omán", ha advertido la entidad, vinculada a la Armada británica, que ha señalado haber recibido "información de autoridades militares de que una embarcación se encuentra en llamas", si bien "la causa del incendio aún no se ha verificado".

Sin recoger por ahora más sucesos que el de este único buque, el centro de Operaciones ha recomendado a las embarcaciones "que naveguen con precaución e informen de cualquier actividad sospechosa" a la entidad mientras las autoridades investigan los hechos.