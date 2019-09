Irán advierte de que la marcha de Bolton no llevará a conversaciones entre Washington y Teherán

Publicado 11/09/2019 13:17:39 CET

La marcha de John Bolton como asesor de Seguridad Nacional, conocido por su postura de firmeza respecto a Irán, no llevará a conversaciones entre Washington y Teherán, ha advertido este miércoles la República Islámica.

El presidente iraní, Hasán Rohani, ha instado a Estados Unidos a que ponga fin a su política de "máxima presión" contra su país y ha dicho que Teherán seguirá aumentando su incumplimiento del acuerdo nuclear de 2015 si es necesario, según ha informado la televisión estatal.

En 2018, Estados Unidos abandonó el programa nuclear, que contemplaba el alivio de las sanciones contra Irán a cambio de que abandonara su programa nuclear. Desde entonces, Washington ha adoptado una política de "máxima presión" que incluye sanciones que buscan frenar las exportaciones de petróleo.

Trump ha sugerido que estaría dispuesto a mantener conversaciones con Irán para llegar a un nuevo acuerdo y este martes el secretario de Estado, Mike Pompeo, dejó abierta la puerta a un encuentro entre el presidente y Rohani en los márgenes de la Asamblea General de la ONU a finales de septiembre.

"La salida del asesor de Seguridad Nacional John Bolton de la Administración no empujará a Irán a reconsiderar hablar con Estados Unidos", ha sostenido el embajador iraní ante la ONU, Majid Takhteravanchi, citado por la agencia IRNA.

El diplomático has añadido que no hay espacio para las conversaciones con Estados Unidos mientras sigan en vigor las sanciones contra Irán.

Rohani, a su vez, ha reiterado la petición de que Washington relaje su política. "Estados Unidos debería entender que la militancia no tiene beneficio y debe abandonar su política de máxima presión sobre Irán", ha dicho.

"Los compromisos de Irán con el acuerdo nuclear son proporcionales a otras partes y adoptaremos medidas adicionales de ser necesario", ha añadido.

Por su parte, su ministro de Exteriores, Mohamad Javad Zarif, ha defendido en Twitter que "la sed de guerra" que atribuye a Estados Unidos por su política de "máxima presión", "debería marcharse con el belicista en jefe", en referencia a Bolton.

