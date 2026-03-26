Irán advierte de un plan de EEUU e Israel para ocupar una isla iraní "con apoyo de un país de la región"

Archivo - El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf (archivo) - Europa Press/Contacto/Icana - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han advertido de la existencia de un plan por parte de Estados Unidos e Israel, "con apoyo de un país de la región", para ocupar una de las islas iraníes en el sur del país, en medio de la ofensiva lanzada el 28 de febrero en plenas conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

"Según datos, los enemigos de Irán, con el apoyo de uno de los países de la región, están preparando una operación para ocupar una de las islas iraníes", ha dicho el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, en aparente referencia a Jark o las islas de Abu Musa, Tunb Mayor y Tunb Menor, en disputa desde hace años con Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Así, Qalibaf ha recalcado que "todos los movimientos enemigos están bajo la supervisión de las Fuerzas Armadas". "Si dan algún paso, toda la infraestructura vital de ese país de la región será blanco de ataques implacables y sin restricciones", ha amenazado, sin especificar a qué Estado se refiere.

Las palabras de Qalibaf llegan después de que fuentes del Pentágono confirmaran a Europa Press que Estados Unidos desplegará en Oriente Próximo a elementos de una división aerotransportada y de una brigada de combate, en medio de informaciones en medios estadounidenses sobre posibles planes para invadir Jark, de importancia estratégica para la navegación en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.

Entre los muertos figuran destacadas figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.