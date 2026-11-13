Irán afirma que un buque con gas natural licuado sufrió una explosión tras chocar con una mina naval en Ormuz

Archivo - Fotografia por satélite del estrecho de Ormuz (archivo) - -/Nasa/dpa - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha afirmado este viernes que un buque que transportaba gas natural licuado se han incendiado tras chocas contra una mina naval cuando intentaba transitar por "una ruta no autorizada" en el estrecho de Ormuz, antes de agregar que se ha registrado "una explosión masiva" en la zona.

"Un buque que transportaba gas licuado en el este del estrecho de Ormuz, haciendo caso omiso de las repetidas advertencias, intentó transitar por la ruta sur, no autorizada y peligrosa, provocando una explosión masiva al chocar con una mina naval", ha señalado en un comunicado, según ha recogido la cadena pública de televisión iraní, IRIB.

Así, ha subrayado que "este buque no aprendió de la experiencia de los anteriores buques cisterna que explotaron y optó por transitar con el apoyo de cazas estadounidenses", en referencia a la cobertura que da el Ejército de Estados Unidos a los tránsitos por la ruta marítima sur en esta estratégica vía.

"Sin saber que las minas navales nunca se coordinan con el contrabandista y agresor Ejército estadounidense para cazar a sus presas, sufrió una explosión muy grave", ha ironizado, antes de reiterar que el estrecho de Ormuz "es gestionado con total determinación y seriedad" y recalcar que todo buque que intente pasar por dicha zona "sufrirá la misma suerte que los buques anteriores".

Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz --paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo-- a causa de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas.

Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo del Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso, por donde afirma que escolta a buques para garantizar la continuidad de la exportación de petróleo desde Oriente Próximo.