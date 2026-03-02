Irán afirma que no negociará con EEUU pese a que su ministro de Exteriores apuesta por la diplomacia

Archivo - El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, durante una conferencia en Teherán - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Lariyani, ha afirmado este lunes que el Ejecutivo de su país "no negociará con Estados Unidos", apenas unas horas después de que el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, afirmara que, si bien exigirían explicaciones, considerarían "cómo reaccionar" a los ataques.

"No negociaremos con Estados Unidos", ha sentenciado Lariyani en redes sociales una publicación según la cual representantes omaníes habrían hecho llegar a Washington una iniciativa de Teherán para retomar las conversaciones nucleares que la semana pasada juntó a representantes de los dos países, mediados por Mascate, en Ginebra. Cabe recordar que Lariyani se reunió a mediados de febrero con el sultán de Omán, Haitham Bin Tariq, para abordar posibles vías hacia un acuerdo con el país norteamericano.

El dirigente, que no hado más explicaciones tras su mensaje, ha acusado poco antes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haber "sumido a la región en el caos con sus 'falsas esperanzas'".

"Ahora le preocupan más bajas entre las tropas estadounidenses", ha criticado en X, antes de proseguir lamentando que, "con sus acciones delirantes, ha transformado su lema de 'Estados Unidos Primero' en 'Israel Primero' y ha sacrificado a soldados estadounidenses en beneficio de la búsqueda de poder de Israel". Hasta el momento, el Ejército estadounidense ha confirmado la muerte de tres militares y otros cinco heridos graves desde el comienzo de su operación combinada con Israel contra Irán.

Al hilo, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional ha afirmado que el inquilino de la Casa Blanca, "con nuevas mentiras, vuelve a imponer el precio de su culto a la personalidad a los soldados y familias estadounidenses". "Hoy, la nación iraní se defiende", ha rebatido, antes de recordar que "las Fuerzas Armadas iraníes no iniciaron la invasión".

Por su parte, Abbas Araqchi también ha exhibido un tono duro hacia Estados Unidos en una entrevista emitida horas antes en la cadena de televisión qatarí Al Yazira en la que ha defendido que "no hay límites" para la "legítima" defensa iraní.

"Esta es la segunda vez que negociamos con estadounidenses y decidieron atacarnos en medio de la negociación", ha denunciado, señalando que "el primer cohete, misil o lo que sea que dispararon impactó en la mesa de negociación". "Ocurrió exactamente lo mismo el pasado junio", ha lamentado.

Con todo, a diferencia de Lariyani, el responsable de Exteriores iraní sí que había mantenido abierta una vía a la negociación, si bien ha apuntado que "si se intenta poner fin a esta agresión (...) no puede ser tan fácil como algunos creen".

"Nos atacan, matan a nuestra gente, destruyen nuestros lugares y luego, después de unos días, al no lograr sus objetivos, piden un alto el fuego", ha deplorado antes de advertir que "esta vez sería diferente". En este sentido, ha apuntado que los representantes estadounidenses "tienen que explicar por qué decidieron atacarnos, por qué decidieron cometer este acto de agresión". "Y luego, si se detienen los ataques y hay suficiente explicación, consideraremos cómo reaccionar", ha apostillado.