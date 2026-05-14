Irán afirma que "quienes se alíen con Israel deberán rendir cuentas" tras el supuesto viaje de Netanyahu a EAU

Archivo - El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Sha Dati - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha advertido a última hora de este miércoles que "quienes se alíen con Israel para sembrar la división deberán rendir cuentas", en un mensaje en el que mantiene que Teherán ya conocía "hace tiempo" la visita que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado haber hecho a Emiratos Árabes Unidos (EAU) en mitad de la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán este año.

"La enemistad con el gran pueblo de Irán es una apuesta insensata. La connivencia con Israel en este sentido: imperdonable", ha aseverado el jefe de la diplomacia iraní en un mensaje en redes en el que ha advertido a "quienes se alíen con Israel para sembrar la división" que "deberán rendir cuentas".

Asimismo, Araqchi ha afirmado que "Netanyahu ha revelado ahora públicamente lo que los servicios de seguridad iraníes ya comunicaron hace tiempo" a Teherán.

Con todo, mientras que Netanyahu ha presumido de "un avance histórico en las relaciones" entre Israel y Emiratos apuntando incluso a un encuentro con el presidente del país, Mohamed bin Zayeb, las autoridades emiratíes han salido al paso con un comunicado en el que "desmienten los rumores" sobre la visita de Netanyahu al país y sobre "la recepción de cualquier delegación militar israelí" en Emiratos, el principal objetivo de las represalias regionales de Irán tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel.

"Cualquier afirmación relativa a visitas o acuerdos no anunciados carece de fundamento, a menos que haya sido emitida por las autoridades oficiales competentes de EAU", ha señalado su Ministerio de Exteriores, alegando que "sus relaciones con Israel (...) no se basan en el secreto ni en acuerdos ocultos".

La cartera diplomática, que ha obviado que ha sido el propio Ejecutivo israelí quien ha hecho el anuncio, ha instado "a los medios de comunicación a actuar con rigor y a abstenerse de difundir información no verificada o de utilizarla para crear impresiones políticas".