Irán alerta de "consecuencias devastadoras" para el mundo si no actúa frente el "terrorismo de Estado" de Israel

Archivo - El presidente de Irán, Masud Pezeshkian - MEHDI BOLOURIAN / PRESIDENCIA IRÁN - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha alertado de "consecuencias devastadoras" para el mundo si la comunidad internacional no reacciona ante el "terrorismo de Estado" que "caracteriza" a Israel, en medio de la ofensiva estadounidense-israelí, lanzada el 28 de febrero contra el país asiático.

"El régimen sionista se caracteriza por el terrorismo de Estado. Sin embargo, la agresión estadounidense contra Irán y el asesinato del líder mártir sientan un precedente en las disputas internacionales que destruirá las normas jurídicas globales", ha dicho, en referencia al asesinato del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei.

"Si el mundo no se mantiene firme, las consecuencias serán devastadoras", ha manifestado Pezeshkian a través de un breve mensaje publicado en sus redes sociales.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

Entre los muertos figuran destacadas figuras como Jamenei, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.