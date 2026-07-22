Irán amenaza a aliados de EEUU con restricciones al crudo y cortes eléctricos si EEUU ataca puentes y centrales

Una protesta a favor de Irán en el marco de los ataques de Estados Unidos - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha advertido este miércoles de que los países aliados de Washington no tendrán acceso a petróleo y sufrirán cortes eléctricos por ataques en la región si las fuerzas estadounidenses deciden bombardear puentes y centrales iraníes.

"En caso de que las amenazas de Estados Unidos se materialicen, no permitiremos la exportación de ni una sola gota de petróleo, y las infraestructuras de petróleo, gas, electricidad y económicas de la región serán objeto de ataques; las amenazas reiteradas de Estados Unidos no tendrán como resultado más que la expansión de la guerra en la región e incluso más allá de ella", ha indicado en un comunicado.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien ha apuntado a que la "ecuación" está clara y que ahora es "o todos o ninguno", en alusión a que si Irán "no vende petróleo", nadie lo hará.

"En una región donde nosotros no vendamos petróleo, nadie venderá petróleo. Si nuestra seguridad no se garantiza, ninguna infraestructura estará segura y la seguridad del estrecho dependerá de la ausencia de fuerzas estadounidenses. Hemos dicho repetidamente que la situación del estrecho no volverá a como era antes de la guerra", ha argüido en un mensaje publicado en redes sociales.

La advertencia se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntara a que las fuerzas estadounidenses destruirán un puente o una central eléctrica en Irán por cada buque que sea atacado por las fuerzas iraníes en el estrecho de Ormuz.

"De ahora en adelante, cada vez que la República Islámica de Irán ataque un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica, incluyendo aquellos ubicados cerca o dentro de la capital, Teherán", ha dicho en un breve mensaje en redes sociales.

Estados Unidos lleva varios días lanzando ataques contra Irán alegando violaciones del memorando de entendimiento, algo rechazado por Teherán, que ha denunciado violaciones de alto el fuego y ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, lo que ha hecho temer un colapso de las negociaciones para un acuerdo de paz.