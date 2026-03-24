Irán amenaza a Israel con "ataques intensos" en apoyo a los civiles en Palestina y Líbano frente al "genocidio"

Archivo - Lanzamiento de misiles durante unas maniobras militares en Irán - -/Sepahnews via ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha amenazado este martes con "ataques intensos" contra Israel y las tropas desplegadas en la Franja de Gaza si su Ejército "continúa con sus crímenes contra civiles" libaneses y palestinos, en el marco del conflicto desatado por la ofensiva israelí-estadounidense lanzada el 28 de febrero contra el país asiático.

Así, ha recalcado que "el Ejército infanticida, aprovechándose de la atmósfera de guerra en la región y el foco mediático en la guerra impuesta por Estados Unidos y el régimen (israelí) contra la República Islámica de Irán, ha perpetrado crímenes de guerra generalizados contra civiles libaneses y palestinos y ha cruzado todas las líneas rojas del genocidio". "La continuación de este proceso es intolerable", ha subrayado.

"Advertimos al Ejército criminal del régimen (israelí) de que, si continúan los crímenes contra civiles en Líbano y Palestina, los puntos de despliegue de fuerzas enemigas en el norte de la Palestina ocupada y la Franja de Gaza serán objetivos de intensos ataques con misiles y drones por parte de Irán", ha zanjado, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

Israel lanzó una ofensiva contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023, una operación marcada por las denuncias sobre un genocidio en el enclave, donde las autoridades, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado más de 72.200 muertos, incluidos cerca de 690 en ataques israelíes desde la entrada en vigor en octubre de 2025 de un alto el fuego.

Los citados ataques del 7-O se vieron seguidos por el lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbolá contra Israel, que respondió con una ofensiva contra Líbano, para la que se alcanzó un alto el fuego en noviembre de 2024, si bien Israel continuó con sus ataques argumentando que actuaba solo contra el grupo y no violaba por lo tanto el pacto.

El disparo de misiles por parte del grupo libanés en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra el país asiático ha llevado a Israel a lanzar una nueva campaña de ataques aéreos y una invasión del sur de Líbano que deja por ahora más de mil muertos, según las autoridades libanesas.