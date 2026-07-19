Irán anuncia un "accidente" en Ormuz entre dos cargueros que intentaban atravesar el estrecho sin permiso

Archivo - Imagen de archivo de un carguero en el mar Arábigo - Us Navy/Us Navy / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado este domingo de que dos cargueros se han visto involucrados en un "accidente", cuyo alcance exacto no ha detallado, mientras intentaban atravesar sin permiso el estrecho de Ormuz, ahora mismo completamente bloqueado.

En un comunicado recogido por la radiotelevisión estatal iraní IRIB, la Guardia Revolucionaria culpa de lo ocurrido a las tripulaciones de ambos cargueros por desconectar sus sistemas de navegación "en complicidad con los terroristas de Estados Unidos" para evadir los controles iraníes e ignorar las advertencias de las fuerzas marítimas de Irán cuando fueron descubiertos.

"Su intención era interrumpir el tráfico marítimo y salir del estrecho de Ormuz por una ruta peligrosa", ha explicado la Guardia Revolucionaria iraní, que también ha informado de que ha "disuadido" a otros dos cargueros que intentaban seguir sus pasos.

La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica insiste en que el Estrecho de Ormuz está "completamente" bajo su control, y que el único paso seguro es la ruta designada por las autoridades iraníes.

"Ni una sola gota de petróleo, gas o fertilizante químico pasará por el Estrecho de Ormuz sin coordinación y autorización", han añadido antes de avisar a los buques que se dejen "influir por las palabras del enemigo estadounidense" de que lo más probable "es que acaben sufriendo un accidente".