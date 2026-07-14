Irán anuncia ataques contra la base estadounidense de Jufair en Bahréin

Archivo - Misiles iraníes en una imagen de archivo - -/Islamic Revolutionary Guard Co / DPA - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado en la madrugada de este martes ataques contra la base naval estadounidense de Jufair en Bahréin, sede de las fuerzas navales del Comando Central del Ejército y de la Quinta Flota de Estados Unidos, en el marco de la tercera noche consecutiva de ataques intercambiados entre Washington y Teherán en Oriente Próximo.

"Los valientes guerreros de la Armada de la Guardia Revolucionaria, en la segunda oleada de la Operación Nasr 2 (...) han atacado y destruido con sus misiles y drones varios depósitos de municiones, un centro de comunicaciones por satélite y el edificio de residencia de las fuerzas estadounidenses en la base de Jufair, en Bahréin", ha anunciado el brazo militar en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la propia Guardia islámica.

Lo ha hecho tras afear los últimos ataques lanzados por Washington contra zonas costeras y enclaves militares estratégicos ubicados en el sur del territorio iraní, tras lo cual ha remarcado que "la operación de contraofensiva continúa".

Apenas unas horas antes, el Ministerio del Interior de Bahréin ha informado de la activación de las sirenas de alarma en el territorio nacional, instando a los ciudadanos y residentes a mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más próximo.

En la noche de este lunes al martes, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha manifestado haber lanzado una nueva andanada de ataques aéreos contra "objetivos militares en todo Irán", entre ellos, según ha señalado el órgano castrense en un comunicado, Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, con el fin de "mermar aún más la capacidad de Irán para atacar el transporte marítimo comercial".

Para ello, reza el texto, las fuerzas del CENTCOM han empleado munición de precisión contra los sistemas de defensa costera iraníes, las bases de misiles y drones, y las capacidades marítimas. Todo ello mientras, actualmente, hay "más de 50.000 militares estadounidenses desplegados en todo Oriente Próximo", según ha agregado la autoridad.