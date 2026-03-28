Irán anuncia ataques contra un buque logístico estadounidense cerca de uno de los principales puertos de Omán

Archivo - Imagen de archivo de un dron iraní - Tasnim News Agancy/ZUMA Press Wi / DPA - Archivo

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha anunciado este sábado que ha atacado un buque logístico de Estados Unidos en la inmediaciones del puerto de Salalá, uno de los más importantes de Irán.

El ataque, han confirmado las autoridades omaníes, ha constado de al menos dos aviones no tripulados con carga explosiva y ha causado heridas a un trabajador extranjero, así como daños materiales en las instalaciones.

El Mando Militar iraní ha precisado en el comunicado que el barco estadounidense estaba desplegado "a una distancia considerable del puerto" y que las instalaciones portuarias omaníes no son un objetivo de su represalia contra EEUU, según el portavoz Ebrahim Zolfaghari.

Omán, por contra, ha reiterado su "enérgica condena" a estos ataques hostiles y "reafirma su compromiso de tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad nacional y garantizar la seguridad de todas las personas en su territorio", según un comunicado de la agencia oficial ONA.

Cabe recordar que el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, es uno de los principales contactos internacionales con Irán dada su etapa como mediador en la última y fallida ronda de negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear de la República Islámica.