Irán anuncia la detención de un espía de Israel de alto rango

Archivo - Plaza Azadi de Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han informado este lunes de la detención de un espía de Israel que estaría a cargo de una red de espionaje activa en la provincia de Chahar Mahal y Bajtiarí. Varias personas más relacionadas con el sospechoso habrían sido también detenidas.

El supuesto espía ha sido arrestado por efectivos de los servicios de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en Chahar Mahal y Bajtiarí, en el sur del país, según ha recogido la televisión pública iraní IRIB.

La red estaría detrás de los disturbios ocurridos en 2022 e "intentó comunicarse con agentes del régimen sionista y la agencia del Mossad", según el comunicado. El sospechoso trabajó para identificar e informar de la ubicación de emplazamientos militares y sensibles y participó también en la organización de las protestas de enero de 2026.

Los servicios secretos de la Guardia Revolucionaria han expresado su agradecimiento por sus aportaciones a la población de la provincia de Fahim y ha instado a informar de cualquier cosa sospechosa para garantizar la seguridad y "neutralizar las conspiraciones del enemigo".

Este mismo lunes las autoridades iraníes han informado de que están vigilando "completamente" a los militares "terroristas estadounidenses-sionistas" y han confirmado el lanzamiento de la 74ª y 75ª oleadas de proyectiles contra bases militares estadounidenses y contra el centro y el sur de Israel.