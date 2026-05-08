Irán anuncia un muerto y cinco desaparecidos en uno de los ataques de EEUU de la pasada noche contra sus barcos

Imagen de archivo de la operación Furia Épica - Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S. Navy

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han confirmado la recuperación del cuerpo sin vida de un tripulante de un buque de carga alcanzado esta pasada noche en un ataque de Estados Unidos que ha dejado además diez heridos y cinco desaparecidos.

El gobernador de la provincia iraní de Minab, Mohamad Radmehr, ha confirmado el balance provisional en declaraciones a la agencia de noticias semioficial iraní Mehr, donde ha denunciado que Estados Unidos ha atacado el buque civil mientras navegaba cerca de las aguas de la provincia.

"Según la información preliminar, a bordo del buque viajaban 15 marineros, de los cuales 10 resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos para recibir tratamiento. Asimismo, cinco pasajeros se encuentran desaparecidos, por lo que se ha puesto en marcha de inmediato una operación de búsqueda para encontrarlos", ha indicado.