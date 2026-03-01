Irán anuncia nuevos ataques contra bases de EEUU en el golfo Pérsico y el Kurdistán iraquí

Archivo - Un misil iraní surca el cielo de Teherán durante enfrentamientos contra Israel y EEUU (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Str - Archivo

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha anunciado una nueva operación de bombardeos contra bases militares de Estados Unidos en la región del golfo Pérsico y en el Kurdistán iraquí, así como varios objetivos en territorio israelí que han desatado la alarma generalizada en el país.

"Los cazas de precisión de la Fuerza Aérea del Ejército de la República Islámica de Irán han bombardado con éxito bases estadounidenses en los países del Golfo Pérsico y la región del Kurdistán iraquí durante varias etapas de operaciones", ha hecho saber el Ejército iraní en un comunicado recogido este domingo por la agencia semioficial Tasnim.

En Israel, el Mando del Ejército para el Frente Interior, responsable de la situación de seguridad en territorio israelí, ha anunciado esta mañana la activación de la alerta general tras detectar "varios misiles disparados desde Irán", y que podrían tener como primer objetivo el centro de Israel y el valle del Jordán.

ATAQUES EN EUA Y OMÁN En las últimas horas, el Gobierno de Emiratos árabes Unidos ha confirmado dos heridos en Dubái como consecuencia del impacto de los restos de un dron interceptado.

Además, destaca que por vez primera desde el estallido del conflicto, Omán, país mediador en las conversaciones entre Irán y EEUU, ha confirmado que el puerto comercial de Duqm de Omán ha sido atacado por al menos dos aviones no tripulados y que un trabajador expatriado ha resultado herido.