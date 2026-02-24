Irán asegura que "hará todo lo necesario" para llegar a un acuerdo nuclear con EEUU "lo antes posible"

Archivo - Un manifestante proiraní en unas protestas en Irak. - Ameer Al-Mohammedawi/dpa - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vice ministro de Exteriores de Irán, Majid Tajt-Ravanchi, ha asegurado este martes que la República Islámica está lista para "hacer todo lo necesario" para llegar a un acuerdo nuclear con Estados Unidos "lo antes posible" en el marco de las negociaciones que tienen lugar en Ginebra con la mediación de Omán.

"Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo lo antes posible. Queremos hacer todo lo necesario para que así sea. Entraremos en la sala de negociaciones en Ginebra con toda sinceridad y buena voluntad", ha indicado en declaraciones a la emisora pública estadounidense NPR.

"Esperamos que esa buena voluntad y ese buen enfoque sean bien recibidos por los estadounidenses", ha señalado Tajt-Ravanchi, insistiendo en que si hay "voluntad política" se puede lograr un acuerdo.

El diplomático iraní ha subrayado que ve posible alcanzar un acuerdo "lo antes posible" con Washington, insistiendo en que la mesa de negociaciones se centra exclusivamente en el pacto nuclear y no en cuestiones como el programa balístico. "La única cuestión en las negociaciones en Ginebra es el tema nuclear", ha indicado.

Sobre las amenazas de Estados Unidos de lanzar un ataque "limitado" contra Teherán, el que fuera embajador de Irán en Naciones Unidas ha avisado de que esa situación abre la puerta a una guerra regional.

"¿Cómo se puede poner fin a la guerra con un solo ataque? Eso es una verdadera apuesta arriesgada. Esperamos que no sea así. Pero, en cualquier caso, si se produce una agresión contra Irán, responderemos de acuerdo con nuestro plan defensivo", ha subrayado, indicando que "todo el mundo debe ser consciente de que se puede iniciar una guerra".

Pese a estas amenazas, y de señalar que Teherán responderá a un eventual ataque de Washington con una réplica "contra bienes estadounidenses en la región", el vice ministro de Exteriores ha recalcado que Teherán quiere seguir "la línea de la paz" y de la diplomacia.

"No hay salida militar a la cuestión nuclear de Irán. En lugar de promover la guerra, en lugar de enviar tropas y armadas a nuestra región, es mejor concentrarse en la diplomacia", ha recalcado.

Este martes, la Casa Blanca ha afirmado que "la primera opción" para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "es la diplomacia", si bien ha reiterado que la posibilidad de usar "fuerza letal" está sobre la mesa "en caso de ser necesario".

Este intercambio de declaraciones llega en medio de las negociaciones indirectas con Irán sobre su programa nuclear y las amenazas desde Washington sobre un posible ataque contra el país.

Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la ofensiva del pasado junio contra instalaciones nucleares iraníes, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo pacto, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio mandatario.