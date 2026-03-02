Irán asegura que no tiene "ninguna hostilidad" hacia los países del Golfo tras pedirle China que evite escalada

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, en una imagen de archivo. - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado este lunes a su homólogo chino, Wang Yi, que Teherán no tiene "ninguna hostilidad" hacia los países del Golfo, tras la petición de China de que evite una escalada regional del conflicto y atienda las "preocupaciones legítimas de los países vecinos".

"Irán no mantiene ninguna hostilidad hacia los países del Golfo Pérsico y está decidido a continuar las relaciones basadas en la buena vecindad con ellos", ha afirmado el titular de Exteriores iraní, según un comunicado difundido por su Ministerio, en el que apunta que defendió la "respuesta defensiva" de Irán ante los ataques masivos lanzados por Estados Unidos e Israel que han dejado al menos 500 muertos, entre ellos, el líder supremo iraní, Alí Jamenei, y la cúpula militar del país.

Aragchi ha señalado que la respuesta se ciñe a las "bases militares estadounidenses en algunos países del Golfo" y "no debe interpretarse como un ataque contra esos países". En lugar de eso, Irán defiende que se trata de la "respuesta legítima a la fuente y origen de la agresión".

Así lo ha expresado el ministro iraní en la llamada telefónica que sostuvo con su par chino, al que ha trasladado que la ronda de conversaciones "había logrado avances positivos", "pero que las acciones de la parte estadounidense violaban el Derecho Internacional y traspasaban las líneas rojas de Irán".

Por su lado, el titular de Exteriores chino ha indicado su confianza en que "Irán podrá mantener la estabilidad nacional y social, atender las preocupaciones legítimas de los países vecinos y garantizar la seguridad de los ciudadanos e instituciones chinas en Irán", todo reconociendo la "compleja" situación que atraviesa Teherán.

"China ya ha instado a Estados Unidos e Israel a cesar de inmediato las acciones militares, evitar una mayor escalada de las tensiones y prevenir que el conflicto se extienda a toda la región de Oriente Próximo", ha explicado.

Sobre las relaciones con Irán, Pekín ha recalcado que "valora la amistad tradicional" con Teherán y le apoya en la defensa de su soberanía, seguridad, integridad territorial y dignidad nacional.

Irán ha respondido a la ofensiva sostenida por Estados Unidos e Israel con nuevos ataques contra objetivos estadounidenses en la región, con ataques en todos los países del Golfo. Teherán afirma haber atacado un total de 560 objetivos norteamericanos e israelíes durante las últimas 48 horas, en las que ha lanzado once rondas de ataques.