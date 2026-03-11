Irán se atribuye ataques con drones a una base naval en Haifa y unidades de Inteligencia militar

Archivo - Drones operados por el Ejército de Irán. - -/Iranian Army Office via ZUMA P / DPA - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Irán ha reivindicado este miércoles ataques con drones a una base naval en Haifa y unidades de Inteligencia militar israelíes, en el marco de las represalias por la ofensiva a gran escala lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

"La organización de Inteligencia militar israelí conocida como 'Aman', la unidad 8200, el radar Green Pine y el cuartel general de los submarinos en la base naval de Haifa han sido blanco de drones del Ejército de la República Islámica de Irán desde esta mañana, y estos ataques continúan", han afirmado las fuerzas iraníes en un mensaje difundido por la cadena pública IRIB.

Según ha apuntado el Ejército de Irán, en el marco de esta ofensiva han sido atacados los submarinos israelíes situados en la base naval de Haifa, en el norte de Israel. El resto de objetivos están ligados a la recopilación de datos e Inteligencia para atacar objetivos en suelo iraní.

En el caso del radar, Teherán asegura que se trata de uno los "pilares" de las fuerzas israelíes para contrarrestar los misiles iraníes, por lo que los daños, que se atribuye a esta infraestructura, "reducen significativamente la capacidad de repeler los ataques con misiles".

"Los guerreros del Ejército de la República Islámica de Irán no cejarán ni un instante en la defensa de la independencia, la integridad territorial y el sistema de la República Islámica", ha concluido el Ejército.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, así como varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares, en un conflicto que vive su duodécima jornada.