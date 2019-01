Irán confirma la detención de un ciudadano de EEUU en la ciudad de Mashhad

Publicado 09/01/2019 19:15:49 CET

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha confirmado este miércoles la detención de un ciudadano estadounidense identificado como Michael R. White en la localidad de Mashhad (noreste), dos días después de que el diario 'The New York Times' informara sobre el caso.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Bahram Qassemi, ha recalcado que la detención fue comunicada al Gobierno estadounidense a través de la Embajada suiza en el país, que representa los intereses de Washington en Teherán.

"El caso está siendo investigado por las autoridades competentes y, cuando el proceso termine, el asunto será notificado", ha subrayado, antes de negar que White haya sido sometido a malos tratos, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

Según las informaciones de 'The New York Times', White, un veterano de la Armada estadounidense de 46 años, fue detenido en julio y se encuentra en prisión por cargos no especificados. Qassemi no ha detallado cuándo se produjo el arresto.

El Ejecutivo de Estados Unidos afirmó el martes "ser consciente" de las informaciones relativas a su detención, sin querer dar más detalles acerca de la situación.

La madre del detenido, Joanne White, afirmó que su hijo ha visitado el país "cinco o seis veces" para verse con su novia iraní. El hombre había comprado un billete de avión para regresar a Estados Unidos el 27 de julio, pero no llegó a embarcar.

Asimismo, destacó que su hijo sufre asma y ha sido sometido a quimioterapia y radioterapia por un cáncer de cuello. Las autoridades iraníes no se han pronunciado por el momento acerca de la situación.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se incrementaron en mayo de 2018, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que Washington se salía del acuerdo nuclear firmado en 2015, momento desde el que ha vuelto a imponer las sanciones contra el país.

Irán ha detenido a varios estadounidenses en los últimos años y Trump advirtió en 2017 que Teherán hará frente a "consecuencias nuevas y graves" en caso de que todos ellos no fueran liberados.