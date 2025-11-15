Irán confirma finalmente la incautación del petrolero 'Talara' en el golfo Pérsico

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria iraní ha informado este sábado de la incautación del petrolero griego 'Talara', de bandera de conveniencia de Islas Marshall, en aguas del golfo Pérsico y cerca del estrecho de Ormuz.

"El petrolero 'Talara' ha sido tomado por efectivos de la Armada de la Guardia Revolucionaria para proteger los intereses y recursos de la nación iraní" y tras la emisión de una orden judicial, destaca el comunicado recogido por la agencia de noticias iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, cuerpo militar e ideológico de élite de las Fuerzas Armadas iraníes.

El buque transportaba un cargamento petroquímico --30.000 toneladas-- con destino a Singapur cuando fue interceptado el viernes por efectivos militares iraníes a las 7.30 horas del viernes. Tras la inspección, las autoridades iraníes han informado de que "el buque transportaba un cargamento no autorizado", según publica Tasnim.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) había informado el viernes de que la empresa de seguridad Ambrey había recibido un aviso del 'Talara', que había partido de Ajman, en Emiratos Árabes Unidos, hacia Singapur. El buque cambió repentinamente de rumbo hacia las costas iraníes sin dar explicaciones, según los datos de seguimiento.

La propia Ambrey ha informado a Europa Press de que el acercamiento de embarcaciones pequeñas y el cambio de rumbo hacia Bandar e Yask "encaja con el 'modus operandi' de la Guardia Revolucionaria".

También la Quinta Flota estadounidense ha informado de que está "al tanto" del "incidente" del 'Talara'. "Estamos monitorizando activamente la situación. Los buques comerciales tienen derecho de navegación y comercio en alta mar", ha indicado.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha indicado que "esperamos que el buque sea liberado lo antes posible", según la rueda de prensa del viernes de su portavoz, Stéphane Dujarric.