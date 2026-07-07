Irán critica las "cuestionables" acusaciones de Qatar e insiste en la gestión del estrecho de Ormuz

Vista del estrecho de Ormuz. - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han cargado este martes contra las acusaciones de Qatar por el ataque a un petrolero qatarí cerca del estrecho de Ormuz, incidiendo en que estas declaraciones son "cuestionables" e insistiendo en la gestión iraní del estratégico paso.

"Las acusaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar contra Irán en relación con el supuesto ataque a un buque vinculado a este país en el estrecho de Ormuz son cuestionables y contrarias al principio de buena vecindad, por lo que este tipo de comportamiento es inaceptable", ha denunciado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, en un comunicado recogido por la cadena IRIB.

En este sentido, ha recalcado que Irán se comprometió a adoptar "las medidas necesarias para la futura gestión del estrecho de Ormuz y la prestación de servicios marítimos", en el contexto del acuerdo preliminar firmado con Estados Unidos el pasado 18 de junio, reiterando que Teherán "seguirá sus compromisos con seriedad y espera de los países de la región", reivindicando su gestión del paso.

En este punto, Baqaei ha señalado que Qatar, como mediador, conoce los detalles del memorando de entendimiento firmado con Washington, y ha apuntado a que las compañías navieras "se abstengan de cualquier acción contraria a las disposiciones del acuerdo".

"La actuación de algunos buques comerciales que transitan por rutas no coordinadas con Irán, junto con el apagado o la manipulación del sistema de seguimiento o del GPS del barco con el fin de sacar al buque del alcance de los sistemas de vigilancia y seguridad, provocará riesgos, problemas medioambientales, inseguridad en la ruta e interferencias en los esfuerzos de la República Islámica de Irán para facilitar una navegación segura en el estrecho de Ormuz", ha subrayado el portavoz iraní.

Desde hace semanas Irán viene avisando de que el paso seguro por Ormuz no está garantizado sin coordinación con Teherán, afeando el establecimiento de "rutas paralelas" al margen de la República Islámica.