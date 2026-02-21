Irán declara organizaciones terroristas a las fuerzas navales y aéreas de todos los países de la UE

Archivo - Banderas de Irán en Teherán - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iraní ha declarado "terroristas" a las fuerzas navales y aéreas de todos los países miembro de la UE en reciprocidad con la decisión de designar a la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista anunciada por la UE.

"El Gobierno de la República Islámica de Irán, según el principio de reciprocidad y conforme al Artículo 7 de la Ley de Acción Recíproca en respuesta a la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista (...) todos los países que sigan o apoyen la decisión de Estados Unidos (...) estarán sujetos a acción recíproca", ha destacado el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní en un comunicado.

La citada ley fue aprobada en respuesta a la designación en 2019 de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista por parte de Estados Unidos.

Ahora, Irán considera a las fuerzas navales, aéreas y terrestres de los países miembros de la UE afectadas por la mencionada ley, por lo son objeto de acción recíproca y por tanto "las identifica y declara organizaciones terroristas".

La designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista implica que estará sujeta a medidas restrictivas en virtud del régimen de sanciones antiterroristas de la UE, como la congelación de sus fondos y otros activos financieros o recursos económicos en los Estados miembro de la UE, así como la prohibición a los operadores de la UE de poner fondos y recursos económicos a su disposición.