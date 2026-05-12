Irán demanda a EEUU ante un tribunal de arbitraje de La Haya por "atacar sus instalaciones nucleares"

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Irán. - Gregor Fischer/dpa - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han presentado este martes una demanda contra Estados Unidos ante un tribunal de arbitraje con sede en La Haya, Países Bajos, por perpetrar una "agresión militar" contra el país y "atacar sus instalaciones nucleares", además de "imponer sanciones económicas" y "amenazar con recurrir a la fuerza".

Teherán ha presentado la demanda ante el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos, creado en la ciudad neerlandesa en el año 1981 como parte de los Acuerdos de Argel para resolver la crisis de los rehenes, que se inició en el año 1979 pero finalizó dos años después, según informaciones recogidas por la cadena de televisión iraní IRIB.

Ahora, las autoridades iraníes señalan que Estados Unidos habría violado "sus obligaciones internacionales" con la ofensiva de doce días desatada junta a Israel contra el país el pasado mes de febrero, una guerra que se encuentra actualmente sujeta a una frágil tregua.

El primer párrafo de aquellos acuerdos de Argel muestra el compromiso de Estados Unidos a "no interferir, directa o indirectamente, política o militarmente, en los asuntos internos de Irán". Estos acuerdos fueron negociados por el Gobierno argelino y se firmaron en la capital del país del norte de África.

Es por ello que Irán ha pedido al tribunal que "responda por la violación de los acuerdos, ordene a Estados Unidos poner fin inmediato a toda injerencia en los asuntos internos de Irán y que exija a Estados Unidos ofrecer garantías para evitar la repetición de tales actos ilícitos".

Además, pide una indemnización completa por los daños causados a Irán. Conforme al párrafo 1 de los Acuerdos de Argel, Estados Unidos se comprometió a abstenerse de cualquier intervención, directa o indirecta, política o militar, en los asuntos internos de Irán.