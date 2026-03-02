Irán denuncia un ataque contra sus instalaciones nucleares en Natanz en el marco de la ofensiva de EEUU e Israel

Archivo - Bandera de Irán en la capital, Teherán (archivo) - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han denunciado este lunes que las instalaciones nucleares en Natanz han sido atacadas en el marco de la ofensiva conjunta lanzada por sorpresa el sábado por Estados Unidos e Israel, antes de acusar a Washington de usar las negociaciones que había en marcha como "un engaño" para preparar sus ataques contra el país asiático.

El representante iraní ante el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Reza Nayafi, ha afirmado que Estados Unidos e Israel "atacaron ayer (domingo) las instalaciones nucleares pacíficas y salvaguardadas de Irán", tras lo que ha especificado ante las preguntas de la prensa que se refiere a las de Natanz.

"Todos estos ataques son ilegales, criminales y brutales", ha dicho Nayafi, quien ha recordado que estos bombardeos han matado al líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, y han dejado más de 160 estudiantes muertas en una escuela en el sur del país. "Esa es la salud y libertad que el presidente estadounidense (Donald Trump) prometió a los iraníes", ha ironizado.

Así, ha reiterado que "la justificación (usada por Estados Unidos e Israel) de que Irán quiere desarrollar armas nucleares es una gran mentira". "El líder supremo, que ha caído mártir, era el único estudioso musulmán que prohibió completamente el desarrollo de armas nucleares", ha recordado, en referencia a una 'fatua' o edicto religioso emitido por Jamenei ilegalizando estas prácticas.

Nayafi ha argumentado que Estados Unidos "usa históricamente el engaño y la desinformación para invadir países", antes de subrayar que "esta guerra fue lanzada por el presidente estadounidense, que intenta presentarse como un hombre de paz que reclama que se le entregue el Premio Nobel de la Paz".

"Incluso cuando hablan de paz, es mentira. Si piden diplomacia, es un engaño. Para ellos, la diplomacia es una herramienta para engañar a otros. Es la segunda vez que invaden nuestro país durante unas negociaciones", ha señalado, en referencia a que la ofensiva fue lanzada en medio de contactos indirectos para un nuevo acuerdo nuclear, igual que pasó con la ofensiva de Israel y Estados Unidos en junio de 2025.

En este sentido, ha subrayado que este lunes estaban previstos contactos a nivel técnico en la capital de Austria, Viena, de cara a allanar el camino para un nuevo acuerdo nuclear, al tiempo que ha solicitado al OIEA que "condene de forma categórica" los ataques contra las instalaciones nucleares iraníes, que cuentan con "salvaguardas" internacionales.

Las palabras de Nayafi han llegado en una jornada en la que el director general del OIEA, Rafael Grossi, ha descartado que haya indicio alguno sobre "ataques o daños" a instalaciones nucleares en Irán, al tiempo que ha pedido a las partes una "contención extrema" para evitar un aumento de la violencia.

Durante una intervención al inicio de la reunión extraordinaria convocada por el organismo en Viena, Grossi ha subrayado que instalaciones como la central nuclear de Bushehr, situada en el sur, y el Reactor de Investigación de Teherán no se han visto afectadas, al menos de momento. Sin embargo, no se ha pronunciado directamente sobre el caso de las instalaciones en Natanz.

Grossi ha reclamado además retomar el diálogo y ha incidido en que la situación actualmente es "muy preocupante", al tiempo que ha dicho que "no se pueden descartar posibles fugas radiológicas con graves consecuencias, lo que podría llevar a la evacuación de grandes áreas poblacionales en muchas ciudades".