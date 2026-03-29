Irán denuncia que un ataque de EEUU e Israel contra sede de la cadena Al Araby ha dejado una decena de heridos

Imagen de archivo de ataques de EEUU e Israel en Teherán - Europa Press/Contacto/Shadati

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas han resultado heridas como consecuencia de un ataque de EEUU e Israel que ha alcanzado la sede de la cadena Al Araby en la capital de Irán, Teherán, según ha informado la Media Luna Roja iraní.

Imágenes captadas por los periodistas de la propia cadena revelan daños materiales provocados por explosiones que han alcanzado de lleno los edificios colindantes.

El viceministro de Cultura y Comunicación de Irán, Mohamad Reza Norouzpour, ha condenado este "ataque directo contra los medios de comunicación" y acusado a Israel del asesinato deliberado de tres periodistas este pasado sábado en el sur de Líbano.

El Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre el ataque.