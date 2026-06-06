Irán denuncia que EEUU ha denegado el visado a parte de la delegación del Mundial de fútbol

Archivo - Aficionados de la selección de fútbol de Irán en Virginia (EEUU) (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Ardavan Roozbeh - Archivo

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Irán ha denunciado este sábado que Estados Unidos ha denegado el visado a varios participantes, entre ellos "importantes miembros de la dirección y administración" de la delegación que acompaña a la selección nacional de fútbol que va a disputar el Mundial.

La presencia de Irán en una competición parte de la cual se celebrará en Estados Unidos ha sido desde el primer momento origen de fuertes tensiones extradeportivas a raíz de la guerra que enfrenta desde febrero a Irán contra Estados Unidos e Israel.

En un comunicado recogido por la agencia semioficial de noticias Tasnim, la Federación de Fútbol de Irán denuncia "el Gobierno estadounidense, continuando con sus acciones malintencionadas contra la selección nacional de nuestro querido país, en una decisión antideportiva y, por supuesto, completamente política, se negó a expedir visados a importantes miembros de la dirección y administración de la selección iraní de fútbol".

La delegación tiene previsto llegar este sábado por la tarde a la ciudad mexicana de Tijuana, y los miembros que han visto denegado su visado intentarán realizar desde allí una nueva solicitud de estancia.

"El país anfitrión", denuncia la Federación iraní, "con su comportamiento discriminatorio y dirigido contra la selección iraní de fútbol, ha creado un entorno discriminatorio y desigual, lo que constituye una injerencia política en el deporte de la peor forma posible".

El torneo comienza el 12 de junio. La selección iraní se enfrentará a Nueva Zelanda en Los Ángeles el 16 de junio y a Bélgica el 21 de junio. El tercer partido de la fase de grupos de Irán se disputará el 27 de junio contra Egipto en Seattle.

Este anuncio tiene lugar después de que el embajador de EEUU en Turquía y enviado de la Casa Blanca para Siria e Irak, Tom Barrack, asegurara que todos los futbolistas de la selección iraní habían recibido ya el visado de estancia en EEUU.

La Embajada de Irán en Turquía ha criticado públicamente a Barrack a raíz de lo ocurrido. "¿Por qué no dicen que se negaron visas a una gran parte del personal directivo y ejecutivo, asesores técnicos y demás personas que son parte integral de cualquier selección nacional de fútbol?", ha lamentado la misión diplomática.

"Ustedes", ha añadido la Embajada, "han llevado el trato deliberado y discriminatorio contra la selección nacional de fútbol de Irán a su máximo nivel".