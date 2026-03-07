Irán denuncia que Trump ha "matado" la oferta iraní de desescalada dirigida a los países vecinos

Abbas Araqchi - Europa Press/Contacto/Foad Ashtari

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha acusado al presidente estadounidense, Donald Trump, de "matar" la oferta planteada este mismo sábado por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, para una desescalada dirigida a los países vecinos.

"El presidente Pezeshkian ha manifestado disposición a una desescalada en nuestra región, siempre que el espacio aéreo, el territorio y las aguas de nuestros vecinos no sean utilizados para atacar al pueblo iraní", ha planteado Araqchi en un mensaje publicado en redes sociales.

"Murió casi inmediatamente por la mala interpretación de nuestra capacidad, determinación y decisión por parte del presidente Trump", ha asegurado Araqchi.

El jefe de la diplomacia iraní ha advertido de que si Estados Unidos "busca una escalada", es "precisamente para lo que se han estado preparando nuestras poderosas fuerzas armadas" y la "responsabilidad será exclusivamente de la Administración estadounidense".

Araqchi ha estimado en 100.000 millones de dólares el coste de la ofensiva militar iniciada hace ahora una semana, a lo que habría que sumar "la vida de los jóvenes soldados" muertos. "Cuando abran los mercados ese coste se trasladará directamente a las estaciones de servicio de los estadounidenses corrientes", ha advertido.

Además, ha insistido en que Estados Unidos ha sido arrastrado a una guerra de Israel. "Esta guerra era el objetivo de los del 'Israel Primero', pero eso siempre significa 'Estados Unidos Último'.

Pezeshkian ha anunciado este sábado que los países vecinos no serían atacados a menos que los ataques provinieran de ellos. Sin embargo, estos ataques se produjeron casi de inmediato y en respuesta se produjo una nueva oleada de ataques contra objetivos estadounidenses en los países del golfo Pérsico.