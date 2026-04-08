Irán denuncia la violación de tres puntos del acuerdo marco: "Un alto el fuego o una negociación es inviable"

Archivo - El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf - Europa Press/Contacto/Shadati - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha denunciado este miércoles que tres puntos del acuerdo marco para poner fin a la guerra han sido violados por Estados Unidos antes del inicio de las conversaciones entre Washington y Teherán en la capital de Pakistán, Islamabad. "En tales circunstancias, un alto el fuego bilateral o una negociación resultan inviables", ha dicho.

"La profunda desconfianza histórica que sentimos hacia Estados Unidos se debe a sus reiteradas violaciones de todo tipo de compromisos, un patrón que lamentablemente se ha repetido una vez más", ha expresado en un comunicado difundido en redes sociales.

Qalibaf se ha referido al incumplimiento de la primera cláusula del acuerdo marco de 10 puntos, que alude a un "alto el fuego inmediato en todas partes, incluido en Líbano y otras regiones, con efecto inmediato", tras la oleada de ataques israelíes registrada durante la jornada en territorio libanés.

Asimismo, ha apuntado también a la violación del espacio aéreo iraní después de que un dron "intruso" fuera derribado por las fuerzas iraníes en la provincia de Fars, mientras que también ha asegurado que Estados Unidos ha violado la cláusula relativa al derecho de Irán al enriquecimiento de uranio, que es el sexto punto del acuerdo marco.

Washington y Teherán han acordado un alto el fuego de dos semanas, condicionado a la reapertura del paso de Ormuz y que allana el camino a negociaciones en Pakistán para un acuerdo más amplio que ponga fin a la guerra lanzada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. La comunidad internacional ha aplaudido el paso, pidiendo su "aplicación total" y reiterando la vía del diálogo para restablecer la paz en la región.