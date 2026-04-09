Irán derriba un dron sobre la provincia de Fars y acusa a Israel de violar el alto el fuego

Imagen de archivo de una explosión en Teherán, Irán. - Shadati / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han denunciado este jueves que ha derribado un dron sobre la provincia de Fars, en el sur del país, y han acusado a Israel de violar el alto el fuego pactado con Estados Unidos el martes y que suspende durante al menos dos semanas la ofensiva lanzada contra Irán.

"El régimen sionista ha violado flagrantemente el frágil alto el fuego regional, lo que se constata a medida que la Fuerza Aérea iraní intercepta y destruye con éxito un dron israelí 'Hermes 900' sobre el condado de Lar", han indicado, según informaciones recogidas por la agencia estatal iraní Tasnim.

El derribe llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado la suspensión de los ataques" contra Irán por un periodo de dos semanas, mientras que Teherán ha informado de que durante este tiempo será posible el paso "seguro" por el estratégico estrecho de Ormuz, aunque "mediante la coordinación" con el Ejército del país asiático.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha afirmado que el acuerdo incluye a las partes y "sus aliados" y es un "alto el fuego inmediato en todo el territorio, incluido Líbano y otros lugares", si bien el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado que el pacto incluya a las operaciones israelíes en territorio libanés.