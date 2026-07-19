Irán derriba un misil de crucero y un dron MQ-9 estadounidenses en el oeste del país

Restos de un proyectil estadounidense en Estados Unidos - FUERZAS ARMADAS DE IRÁN

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraníes han informado este domingo de la destrucción de un misil de crucero y de un dron MQ-9 Reaper estadounidenses en el este del país en el marco de los ataque lanzados en la última semana por Estados Unidos sobre territorio iraní.

"Hace unas horas un misil de crucero de la agresión estadounidense fue interceptado por el sistema de defensa antiaéreo militar y fue alcanzado y destruido en la región occidental del país", ha indicado una fuente militar citada por medios iraníes.

Asimismo, han dado cuenta de la destrucción de un dron MQ-9 "intruso" también en el oeste de Irán. El dron "fue derribado y destruido por los sistemas antiaéreos del Ejército".

Por otra parte, se ha informado de un ataque con un misil a las afueras de la ciudad de Abadán, en la provincia de Juzestán. "Hace unos minutos una zona situada a las afueras de la ciudad de Abadán ha sido atacada con un misil del enemigo terrorista estadounidense sin causar víctimas", han explicado fuentes militares.