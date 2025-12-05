Irán desarticula al norte de Teherán una supuesta célula de la PMOI sospechosa de planear ataques

Archivo - Bandera de Irán - Monika Skolimowska/dpa - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han anunciado este viernes la desarticulación al norte de la capital, Teherán, de una supuesta célula de la Organización de los Muyahidín del Pueblo de Irán (PMOI), considerada un grupo terrorista por el Gobierno, sospechosa de planear ataques contra una decena de instalaciones militares y administrativas.

Los servicios de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán han llevado a cabo la operación en la localidad de Pardis contra personas que preparaban ataques contra estas instalaciones en Teherán y la provincia de Alborz, sin pronunciarse por ahora sobre el número de detenidos.

"Estos individuos buscaron recientemente a través de contactos y medidas contra la seguridad obtener materias primas para fabricar artefactos explosivos improvisados para asesinar ciudadanos y crear inseguridad", ha dicho el organismo, que ha prometido una "respuesta firme" a "terroristas respaldados desde el extranjero".

La PMOI fue fundada en 1965 y participó activamente en la revolución que derrocó al sha Reza Pahlevi en 1979. Con un discurso islamista mezclado con una adaptación de la ideología marxista, combatió del lado del régimen iraquí de Sadam Husein en la guerra con Irán entre 1980 y 1988, lo que provocó un aumento de la represión contra el grupo y un creciente rechazo popular por esta decisión.

El grupo fue perseguido por las autoridades instauradas en Irán tras la Revolución Islámica, lo que llevó al entonces líder del grupo, Masud Rajavi, a alcanzar en 1986 un pacto con Hussein en plena guerra entre ambos, tras lo que el entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Ruholá Jomeini, ordenó la ejecución de supuestos miembros y simpatizantes de la organización, que tiene a su cúpula asentada fuera del país.