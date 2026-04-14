Irán destaca que la postura antibelicista de España proviene de "profundas raíces culturales e históricas"

Archivo - Masoud Pezeshkian, presidente de Irán. - Europa Press/Contacto/Sha Dati - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha aplaudido la postura antibelicista de varios países, entre ellos España, frente a los "crímenes del régimen sionista", en medio de las críticas de Israel y cuando se cumple ya la mitad de la tregua de quince días pactada por Teherán y Washington para lograr un acuerdo.

"La esencia de las civilizaciones se revela en momentos históricos cruciales", ha señalado el presidente iraní en sus redes sociales, explicando que la postura contra la guerra de España, China, Rusia, Turquía, Italia y Egipto tienen su origen en "profundas raíces culturales e históricas".

No es la primera vez que las autoridades iraníes reconocen públicamente la postura del Gobierno español en este conflicto. Recientemente, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, trasladó a su homólogo español, José Manuel Albares, que "nunca olvidarán" el papel que están desempeñando.

En las últimas horas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado que la postura de España haya motivado las amenazas de aquellos países que socavan el Derecho Internacional, en alusión al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.