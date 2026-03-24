Irán detiene a 30 "mercenarios" acusados de mantener lazos con Israel

Archivo - Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) - -/IRGC/dpa - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han anunciado este martes la detención de 30 "mercenarios" acusados de mantener lazos con Israel, en medio de la ofensiva israelí-estadounidense desatada el 28 de febrero contra el país, en medio del proceso de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

El Ministerio de Inteligencia iraní ha indicado que estas personas han sido detenidas en operaciones en las provincias de Hamedán, Lorestán y Kermán, antes de especificar que 24 de estos "traidores" enviaron a Israel y Estados Unidos "coordinadas de sitios militares, policiales y de las fuerzas de seguridad".

Asimismo, ha recalcado que las fuerzas de seguridad incautaron durante las operaciones once aparatos Starlink y armas de fuego, al tiempo que ha agregado que otros cuatro detenidos son sospechosos de "recopilar información" en favor de los servicios de Inteligencia de Israel.

La cartera ha puntualizado que los otros dos "terroristas" fueron detenidos mientras "intentaban trasladar armas" en Kermán, sin más detalles al respecto, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

El jefe del aparato judicial iraní, Golamhosein Mohseni Ejei, ha advertido en varias ocasiones de que las personas que "colaboren" con Estados Unidos e Israel verán incautadas sus propiedades en el país y ha recordado que se exponen además a ser condenadas a pena de muerte.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.