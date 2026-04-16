Irán detiene a cuatro supuestos espías del Mossad en el norte del país

Archivo - Un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán en la capital, Teherán, en medio de la ofensiva de EEUU e Israel contra el país asiático (archivo) - Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han anunciado este jueves la detención de cuatro supuestos espías del Mossad de Israel durante una operación en la provincia de Guilán, en el norte del país, en el marco del aumento de estas operaciones tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

La Guardia Revolucionaria de Guilán ha indicado que los detenidos son "cuatro agentes vinculados con el Mossad" y ha agregado que "entregaron fotografías y ubicaciones de centros militares y de seguridad sensibles e importantes" durante la ofensiva, según ha recogido la agencia iraní de noticias IRNA.

Asimismo, ha reseñado que los sospechosos han sido ya puestos a disposición judicial y ha advertido de que "cualquier movimiento y esfuerzo contra la seguridad nacional dentro y fuera de las fronteras está bajo la lupa y supervisión de la Guardia Revolucionaria y las fuerzas de seguridad".

Por su parte, el jefe del aparato judicial iraní, Golamhosein Mohseni Ejei, ha reiterado este mismo jueves que "aquellos que cooperaron con el enemigo deben hacer frente a medidas decisivas", en línea con sus llamamientos a acelerar los procesos abiertos contra estos sospechosos.

"Uno no debe subestimar las acciones de una persona que colabora con el enemigo agresor", ha dicho, tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB. "La ley fija claramente la responsabilidad de los que dan información al enemigo y no debe haber ningún tipo de contención o indulgencia en este asunto", ha zanjado.

Ejei ha solicitado en varias ocasiones duras condenas contra los responsables de actividades de espionaje y apoyo a Estados Unidos e Israel durante la citada ofensiva, lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear. En estos momentos hay en vigor un alto el fuego de dos semanas, pactado el 8 de abril.