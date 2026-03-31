Irán detiene a otros 54 "mercenarios" acusados de pasar información al enemigo y planear ataques

Un hombre sostiene la bandera iraní tras el anuncio del nombramiento del líder supremo, Mojtaba Jamenei. - Foad Ashtari / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han anunciado este martes la detención de 41 "mercenarios" a los que acusa de pasar información a Estados Unidos e Israel, así como de cinco miembros de dos supuestas células terroristas y de otros ocho individuos que relaciona con actividades terroristas.

Según el Ministerio de Inteligencia iraní, 41 de los detenidos enviaban la ubicación e información de puestos de control, centros de defensa y centros estratégicos en Teherán a la sede de los medios de comunicación de Israel e "hicieron pasar edificios residenciales de la organización como emplazamientos militares para que las casas de la gente pudieran ser bombardeadas".

A estas personas se les incautó de "tres dispositivos de comunicación de la organización, un vehículo y un dispositivo de internet satelital Starlink".

Igualmente agentes del Ministerio de Inteligencia identificaron y arrestaron a cinco miembros de "dos células terroristas" en la provincia de Fars, han afirmado las autoridades de Teherán que les atribuyen planes para realizar atentados terroristas y aseguran que fueron detenidos junto a "cantidades de bombas caseras y armas blancas".

"Estos terroristas también enviaron vídeos y fotos desde los lugares alcanzados por misiles y bombas enemigas a la sede de los medios de comunicación del régimen sionista", ha indicado en un comunicado recogido por la cadena estatal IRIB.

Por último, las operaciones se han saldado con la detención de otros ocho "mercenarios enemigos estadounidenses-sionistas", vinculados a "grupos terroristas". Estas personas fueron detenidas en las provincias de Gilan y Kermanshá junto con "dos pistolas".

Durante los últimos días, el Ministerio de Inteligencia iraní ha informado de operaciones de Contrainteligencia con más de un centenar de detenidos que Irán vincula a Estados Unidos e Israel en medio de la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero.