Irán devuelve más de 800.000 dosis de vacunas donadas al país por estar fabricadas en EEUU

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades han devuelto a Polonia más de 800.000 dosis de vacunas contra el coronavirus argumentando que fueron fabricadas en Estados Unidos, después de que el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, prohibiera el año pasado su uso en la campaña de vacunación en el país.

El Ministerio de Sanidad iraní ha indicado que las vacunas llegaron de "fuentes no autorizadas", mientras que la agencia iraní de noticias Fars, cercana a la Guardia Revolucionaria, ha especificado que fueron devueltas debido a que fueron fabricadas en el país norteamericano.

Jamenei anunció en enero de 2021 la prohibición de la importación de las vacunas contra el coronavirus producidas en Estados Unidos y Reino Unido y destacó que "no se fía" de estos países.

"Lo he dicho ya a funcionarios del Gobierno y ahora lo anuncio públicamente. La importación de las vacunas estadounidenses y británicas está prohibida", dijo. "No me fío de ellos. A veces quieren probar las vacunas en otros países", zanjó.

El Ministerio de Sanidad iraní ha confirmado este martes 22.073 casos y 223 muertos por coronavirus durante el último día, lo que eleva los totales a 6.983.635 y 135.499, respectivamente, según un comunicado publicado en su página web.

Asimismo, ha manifestado que en estos momentos hay 3.198 pacientes en estado crítico, mientras que 6.549.753 personas se han recuperado hasta ahora de la COVID-19 desde el inicio de la pandemia.