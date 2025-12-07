Irán dice que la estrategia de seguridad de EEUU "es más bien la estrategia de seguridad del régimen sionista"

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, durante una reunión en la capital de Egipto, El Cairo (archivo) - Stringer/dpa - Archivo

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha afirmado este domingo que la nueva estrategia de seguridad nacional publicada por Estados Unidos supone "más bien" la "estrategia de seguridad nacional del régimen sionista", dado que "busca permitir el domino" de Israel en la región de Oriente Próximo.

"La omisión total a cualquier referencia a los derechos de los palestinos subraya que el documento, más que ser la estrategia nacional de seguridad de Estados Unidos es la estrategia de seguridad nacional del régimen sionista, al menos en lo relativo a Oriente Próximo", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei.

Así, ha subrayado que "en esencia, el contenido del documento revela que Estados Unidos asume el papel de juez sobre todos los países, un papel que nadie en el mundo acepta a día de hoy", antes de agregar que muestra lo que "sucesivas administraciones buscaron de forma oculta durante años", según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

El citado documento, publicado el viernes por la Casa Blanca, sostiene que Irán ha quedado "debilitado" tras la ofensiva conjunta estadounidense-israelí de este pasado verano, mientras que los líderes del movimiento palestino Hamás "también están en situación de debilidad o han desaparecido" y el "problema potencial" que representa Siria puede desaparecer con la colaboración de Israel, Turquía y aliados árabes.

En este sentido, destaca que "el dominio de Oriente Próximo en la política exterior estadounidense, tanto en la planificación a largo plazo como en la ejecución diaria, ha terminado" porque "ya no es la constante fuente de irritación y potencial escenario de catástrofe inminente que alguna vez fue".

Por ello, la nueva estrategia de seguridad abandonará "el desafortunado experimento estadounidense de intimidar a estas naciones --especialmente a las monarquías del golfo Pérsico-- para que abandonen sus tradiciones y formas históricas de gobierno". "Debemos alentar y aplaudir las reformas cuando y donde surjan de forma natural, sin intentar imponerlas desde fuera", zanja.