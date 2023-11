Irán dice que "no se espera que EEUU sea parte de la solución" al conflicto en Gaza dado que "ignora la realidad"

Archivo - El ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amirabdolahian - Marwan Naamani/dpa - Archivo

Recalca que Washington "ha sido parte del problema" desde hace décadas y que "apoyó totalmente" a Israel



MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha recalcado este lunes que "no se espera que Estados Unidos sea parte de la solución" al conflicto desatado tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y ha acusado a Washington de "ignorar la realidad en Palestina" y de "ser parte de la guerra".

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kanani, ha manifestado que "Estados Unidos ha sido parte del problema durante las últimas décadas" y ha denunciado que Washington "apoyó totalmente al régimen sionista en todas las áreas y evitó el fin de la guerra".

Así, ha indicado que "los planes de Estados Unidos no han ayudado a poner fin a los problemas" entre palestinos e israelíes y ha hecho hincapié en que "Estados Unidos ayudaría (a la hora de buscar una solución al conflicto) si retirara su apoyo al régimen (de Israel)", según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

"Según nuestras observaciones, Estados Unidos quiere lograr lo que no ha logrado a través de medios políticos. En otras palabras, quiere materializar sus objetivos no logrados a través de una guerra cruel", ha dicho Kanani, quien ha incidido en que "la nación palestina no permitirá que nadie se beneficie de intereses ilegítimos".

"Es la nación palestina la que tiene derecho de decidir su destino. Las injustas acciones de Estados Unidos no ayudarán a solucionar la crisis sin tener en cuenta la realidad", ha reiterado, al tiempo que ha apoyado los esfuerzos para lograr que la tregua de cuatro días acordada entre Israel y Hamás, que expira hoy, sea convertida en "un alto el fuego permanente".

Kanani ha reclamado por ello "el fin de la agresión" y ha manifestado que "el régimen no ha logrado ninguna victoria" en el marco de su ofensiva contra el enclave palestino. "El régimen sionista no se pone ningún límite a la hora de violar las normas internacionales y ha demostrado que ha violado todos los derechos del pueblo gazatí", ha denunciado.

Por otra parte, ha sostenido que Irán "no juega papel alguno" en los ataques llevados a cabo durante las últimas semanas por parte de "grupos de resistencia" contra bases militares en Irak y Siria en las que hay desplegados militares estadounidenses, sucesos que ha achacado a "una reacción natural" de estas formaciones ante "el papel poco constructivo de Estados Unidos" y al "apoyo" de Washington "a los crímenes del régimen sionista".

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní ha explicado además que "apoyar a Palestina es un tema permanente" en la agenda diplomática de Teherán y ha detallado que "lo que se prioriza es poner fin a la agresión, poner fin al bloqueo (a Gaza), enviar ayuda humanitaria y evitar el traslado forzoso de población palestina".

"Hemos tenido éxitos tangibles. Ahora el asunto de Palestina se ha convertido en un asunto importante para los países musulmanes", ha dicho Kanani, quien ha incidido en que "afortunadamente, este asunto se ha convertido en algo global y el deseo de poner fin a los crímenes (por parte de las autoridades de Israel) es ahora un deseo mundial". Por último, ha hecho hincapié en que "lo que está claro es que el régimen sionista no cumplirá si no es bajo presión".

Israel lanzó su ofensiva contra Gaza tras los ataques de Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades de Gaza, controladas por el grupo islamista, han denunciado hasta ahora más de 14.800 muertos, incluidos más de 6.100 niños, por la ofensiva israelí, mientras que más de 200 palestinos han muerto en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas israelíes o en ataques perpetrados por colonos desde el 7 de octubre.