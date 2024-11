Irán dice que la victoria de Trump da a EEUU una "oportunidad" de "revisar sus políticas equivocadas"

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irán ha afirmado este jueves que la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos supone una "oportunidad" de "revisar las políticas equivocadas" adoptadas previamente por el país norteamericano.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha afirmado que "cada nueva elección da oportunidades para revisitar y revisar posturas equivocadas e injustas". "Lo que nos importan son las acciones de Estados Unidos", ha sostenido.

"Nuestro pueblo tiene experiencias muy amargas derivadas de las últimas administraciones estadounidenses", ha manifestado, antes de ahondar en que "depende del pueblo estadounidense elegir a su presidente y ya han adoptado esta decisión", según ha informado la agencia iraní de noticias IRNA.

Las palabras de Baqaei llegan un día después de que la portavoz del Ejecutivo iraní, Fatemé Mohajerani, relativizara la relevancia de la victoria de Trump y dijera que Teherán "no está preocupado" por la situación en un futuro próximo debido a que "no ve diferencias" entre el magnate y el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden

"No importa quién se convierta en presidente en Estados Unidos, ya que nuestros planes ya han sido adoptados", sostuvo. "Teniendo en cuenta el historial de sanciones durante las últimas cuatro décadas, Irán les ha hecho frente y no está preocupado por una reelección de Trump, ya que no supone una diferencia con la otra persona (Biden)", zanjó.

Durante su primera mandato, entre 2016 y 2020, Trump retiró de forma unilateral a Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015 e impuso una batería de sanciones contra Teherán que llevaron al país a reducir sus compromisos con el pacto hasta la vuelta de Washington al cumplimiento de sus cláusulas.

Asimismo, Estados Unidos ejecutó en enero de 2020 un bombardeo contra el aeropuerto de la capital de Irak, Bagdad, en el que mató al entonces jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Soleimani y del 'número dos' de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --una coalición de milicias progubernamentales iraquíes apoyadas por Irán--, Abú Mahdi al Muhandis.

Tras ello, las autoridades de Irán solicitaron a Interpol la detención de Trump y otras 48 personas por su papel en el ataque, mientras que un tribunal de Teherán condenó en diciembre de 2023 al Gobierno de Estados Unidos y a otras instituciones e individuos del país norteamericano a pagar cerca de 50.000 millones de dólares (más de 46.000 millones de euros) por la muerte de Soleimani.